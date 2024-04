Un aprile che sembrerà giugno in tutta Italia, in particolare in Sardegna. Le alte temperature verranno percepite in tutta l’isola grazie all’arrivo di una grande ‘bolla calda’.

Secondo quanto riferito dal meteorologo Lorenzo Tedici, a partire da giovedì 4 aprile tutta l’Italia entrerà in una bolla anticiclonica in espansione sul Mediterraneo Centrale e si toccheranno i 25 gradi.

Il primo weekend post Pasquale sarà soleggiato e caldo ovunque: il 6-7 aprile si arriverà a toccare i 30 gradi. Con conseguente possibilità di raggiungere le località marittime dell’isola per un po’ di relax e qualche bagno.

