Doveva incontrarsi co un gruppo di coetanei per chiarire una faccenda, ma ha finito per essere pestato dal branco. Un 14enne a Perdasdefogu è stato picchiato a sangue venerdì pomeriggio da tre giovanissimi, che tra calci e pugni gli sono costati diverse lesioni e 7 giorni di cure.

Secondo la ricostruzione, il gruppo si sarebbe dovuto incontrare vicino alla casa del ragazzo, ma uno dei tre aggressori è entrato nel cortile di casa iniziando a picchiare il 14enne. Gli altri sono rimasti a guardare, pronti a intervenire all’occorrenza, per poi scappare insieme all’aggressore.

