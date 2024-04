“Questo è solo l’inizio”. Così Matteo Berrettini al Tg1 dopo il ritorno trionfante sul campo di Marrakech e una vittoria che non si vedeva da ben due anni.

Il tennista numero 6 del mondo ha ripercorso i momenti di difficoltà e il cammino verso una nuova rinascita: “Dopo gli ultimi infortuni ho dovuto fare dei cambiamenti, separarmi dal vecchio allenatore non è stato semplice. Mi sono dato delle risposte da solo e mi sono detto che volevo continuare a giocare a tennis ad alti livelli”, ha raccontato con sincerità. Poi ha aggiunto: “Chi mi conosce bene ha detto che rivedono adesso nel mio sguardo e nei miei sorrisi il Matteo del 2022 e questa è la cosa più importante”.

Non è mancata, ovviamente, una domanda sulla fine della sua relazione con la showgirl di origini sarde Melissa Satta: “Quello che posso dire è che è stata una storia bellissima, intensa, abbiamo grande stima l’uno per l’altra. Non vado oltre, non è successo niente di particolare: la ringrazio per i mesi bellissimi, e un anno vissuto insieme con tutte le difficoltà del caso”. “Il gossip? Superato tutto in modo positivo”, ha concluso Berrettini.

