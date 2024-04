Mancano solo poche settimane all’inizio della stagione estiva e in Sardegna si va già verso il tutto esaurito nelle circa cinquemila strutture ricettive presenti.

Lo rivela un’analisi di AlberagotrePro. Al 20 marzo 2024, infatti, il 35% delle camere d’albergo è già prenotato per la stagione estiva. Cifra che supera di ben 15 punti percentuali lo scorso anno, quando, alla stessa data, si registrava il 20% di prenotazioni.

Ma ad aumentare è anche la tariffa media giornaliera: calcolata su camera doppia con colazione inclusa, sale del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, toccando quota 137 euro.

“I dati raccolti – spiega Gian Marco Montanari, amministratore delegato di AlbergatorePro – dimostrano non solo che si va verso un generale aumento di fatturato per il settore, complici inflazione e rincari energetici, ma che si sta consolidando la cultura della prenotazione anticipata per non incappare in costi di pernottamento elevati”. “Arrivare prima a saturazione – continua Montanari – impatta positivamente tanto sul portafogli del turista quanto e soprattutto sulla qualità del servizio che l’albergatore può erogare. Con la possibilità di pianificare in anticipo, gli operatori del settore hanno modo di organizzarsi per la stagione, anche sul piano del reperimento di forza lavoro adeguata numericamente e qualificata professionalmente”.

