Piero Comandini è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Succede a Michele Pais della Lega.

Il segretario regionale del Partito Democratico è stato eletto alla terza votazione, dopo che le prime due non avevano prodotto risultati.

Comandini ha ricevuto la maggioranza con 42 voti, ricevendo supporto anche dai banchi della minoranza. Un voto per Antonello Peru.

“Grazie a tutti coloro che mi hanno votato. Grazie a tutti i 60 consiglieri regionali. Grazie per la fiducia per portare avanti il senso di responsabilità che dobbiamo avere. Dobbiamo volare alto. Non chiedo a nessuno di rinnegare la propria ideologia. Ma ora dobbiamo avere davanti a noi i problemi della Sardegna e i sardi. In questa istituzione dobbiamo trovare le soluzioni. Tutti assieme. Ringrazio Paolo Truzzu, per come ha condotto la campagna elettorale e per le parole di apprezzamento che ha avuto. Si è messo a disposizione. Lavorare assieme ci aiuterà. Noi dobbiamo fare le riforme. È una nuova fase, viviamola assieme. Sono convinto che se faremo una cosa del genere, saremo protagonisti di una fase straordinaria”.

