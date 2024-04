Eccola la nuova Ac75 di Luna Rossa. Questa mattina a Cagliari il varo dello scafo che parteciperà alla prossima Coppa America a Barcellona. Il vescovo Giuseppe Baturi ha benedetto la barca, mentre la madrina dell’inaugurazione è stata come al solito Miuccia Prada accompagnata dal patron Patrizio Bertelli.

Poi la fatidica frase ‘Io ti battezzo Luna Rossa’ e la bottiglia di spumante che si è infranta sulla livrea argentata, decorata dalle bande rosse classiche del Team Prada.

“Oggi è un giorno emozionante. Non voglio esagerare, come la nascita di un bambino” ha detto Max Sirena, team manager e skipper, nelle parole riportate dall’Ansa. “Per noi è l’ora di cambiare passo. Giornata bella e importante per il team: un sogno importante per tutti noi. Grazie anche a Cagliari. Questa barca è eccezionale, non solo per l’estetica: ogni dettaglio è stato curato al massimo”.

