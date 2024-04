La presenza di Gianni Infantino, presidente della Fifa, alla gara tra l’Inter e il Cagliari non è passata inosservata. Non solo per la sua vicinanza alla dirigenza nerazzurra, ma in particolare per il trasporto avuto in tribuna alle azioni più importanti dei padroni di casa.

Sui social, l’atteggiamento è stato sottolineato con rabbia e ironie. In particolare per gli applausi ai gol dell’Inter e per gli sbuffi dedicati alle parate del portiere del Cagliari.

Ecco perché nel giro di poche ore è andato in trend topic l’hashtag #infantinointerista, con centinaia di commenti dedicati a quel modo un po’ troppo plateale di supportare i padroni di casa. Un atteggiamento un po’ troppo sopra le righe per una figura che rappresenta la principale carica istituzionale del calcio mondiale.

Sulle immagini che stanno girando sui social ha voluto commentare ironicamente anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.

Applaude la bella parata di Scuffet ❤️💙 — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) April 15, 2024

