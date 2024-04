Sono ben dodici, 3 medici e 9 infermieri, i sanitari che saranno coinvolti nello spostamento della Unità operativa di Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva che dalla Asl di Cagliari passerà all’Arnas Brotzu.

Lo ha stabilito una delibera (DG ASL Cagliari n. 190 04 /03/2024) arrivata come una doccia fredda sui lavoratori del comparto, senza concessione del diritto d’opzione per i dipendenti.

Un fulmine a ciel sereno per il personale sanitario e per il sindacato Nursind. Che si è rivolto al Prefetto, alla Regione e alle Aziende coinvolte. E ha dichiarato lo stato di agitazione del personale sanitario.

“Siamo in stato di agitazione e pronti eventualmente allo sciopero” ha dichiarato Fabrizio Anedda, coordinatore regionale del sindacato.

La Delibera, secondo quanto sottolineato in una nota, non tiene conto delle diverse richieste e diffide presentate da dicembre in cui si richiedeva formalmente la concessione del diritto d’opzione per i dipendenti Infermieri.

“La Delibera viola i termini contrattuali e le norme di riferimento giuridico ordinario, che di fatto, rispettivamente, indicano le materie oggetto di obbligo di informazione, confronto sindacale aziendale e confronto in sede regionale”.

