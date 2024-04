“Sono molto onorato di ricevere questo premio che, per me, ha un plurisignificato”. Così il noto trombettista Paolo Fresu ringrazia per il Premio Joyce Lussu ricevuto ieri nella Biblioteca civica simpliciana di Olbia.

“Mi piace pensare – dice Fresu – che il premio che ricevo oggi non sia stato assegnato solo perché suono bene la tromba ma, soprattutto, perché è una gratificazione del lavoro che svolgiamo e di come lo svolgiamo per contribuire alla crescita della società: possiedo una tromba che è lo strumento per raccontare quello che sono, con la musica che è rappresentazione di una voce interiore, di un vissuto, di ‘su connottu’ ”, continua il musicista di Berchidda.

Alla cerimonia sono intervenuti l’assessora alla Cultura del Comune di Olbia, Sabrina Serra, i presidenti di Anpi Gallura, Domenico Piccinnu, e di Anpi nazionale, Vincenzo Calò, che hanno esaltato i valori della Costituzione e la figura di Joyce Lussu.

