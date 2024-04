La Sardegna continua a vincere tanti soldi nel programma Avanti Un Altro su Canale 5. A superare l’ultima scalata di domande di Paolo Bonolis è stato un marchigiano ma residente ad Assemini.

Francesco partiva da una base di 250 mila euro dopo aver superato lo scoglio della domanda di Miss Claudia sul Grande Fratello Vip e persino i rumori dello scrigno della Bona Sorte. Con un colpo di coda è riuscito a garantirsi l’accesso al gioco finale.

È partito molto bene, riuscendo a mettere in fila le prime nove risposte. Poi un po’ di difficoltà verso la metà del gioco, forse per emozione. Le parole rassicuranti di Bonolis lo hanno sciolto: da quel punto in avanti non ne ha sbagliata più una. E ha così conquistato 26mila euro.

“Bravo Francesco. Ti dico però, col senno di poi, che se tu avessi fermato il tempo, avresti potuto portare a casa una cifra superiore” gli ha detto il presentatore alla fine.

