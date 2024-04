Nei giorni scorsi le temperature in tutta la Sardegna sono scese, col vento che ha sferzato in tutta l’isola. Secondo quanto riporta l’ufficio meteo dell’Aeronautica militare, il trend ventoso proseguirà ancora per una settimana.

Intanto sul Gennargentu è spuntata la neve dopo alcune notti in cui si sono toccati i -2 gradi. Un manto bianco destinato a sciogliersi in fretta, dato l’aumento previsto delle temperature.

Non sono previste precipitazioni: l’aria depressionaria si sta spostando dalla Sardegna e si sta andando verso est.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it