“Via Is Maglias e Piazza D’Armi sono allo stremo: sia dal punto di vista della viabilità sia dal punto di vista della sicurezza idrogeologica”. Lo denuncia il consigliere comunale di Cagliari, Roberto Mura, attraverso un post sui social.

“Questa mattina si è verificata una nuova problematica davanti alla facoltà di Ingegneria, ma è solo l’ennesima in una zona interessata da un flusso veicolare importante: è per questo motivo che ho proposto e ritengo urgente predisporre una viabilità alternativa che permetta di arrivare in via Is Mirrionis evitando di passare da Piazza D’Armi”.

Secondo Mura, la soluzione ci sarebbe. “Si tratta di una viabilità alternativa che, da via Is Maglias, passando per via Castelli e via Tuvumannu, permetta di giungere direttamente alla rotonda di via Is Mirrionis. Questa soluzione deve tenere conto dei confini del parco e dell’effettiva qualità della vita dei residenti: questo equilibrio è possibile e, collateralmente, permetterebbe di rendere più vissuto il colle di Tuvumannu. Queste previsioni sono già definite nel PUC preliminare e nel PUC definitivo: ora si tratta di attuarle”.

