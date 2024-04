Il 25 aprile in Italia si celebra la festa della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione militare tedesca dell’esercito nazista, avvenuta nel 1945.

La data del 25 aprile è stata scelta come giornata di Festa nazionale perché quel giorno iniziò la ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della Repubblica di Salò da Torino e Milano.

L’anno seguente, il 22 aprile del 1946, il governo italiano provvisorio guidato da Alcide de Gasperi stabilì, con un decreto, che il 25 aprile sarebbe stata “festa nazionale”. In seguito, la legge n.269 del maggio 1949 ne fissò la data in modo definitivo.

In Sardegna avverranno diverse commemorazioni. Ecco come e dove.

Cagliari. Organizzato dal Comitato 25 aprile e l’Anpi, la manifestazione prendera il via alle 9,30 in piazza Garibaldi, per poi passare in via Sonnino per la cerimonia istituzionale al monumento dei Caduti al Parco delle Rimembranze. Si concluderà in piazza del Carmine con interventi dal palco e musica.

Nuoro. L’Anpi deporrà anche una corona di fiori sulla tomba del partigiano nuorese Antonio Mereu e un fiore sotto i cartelli delle sette strade che recano i nomi dei partigiani sardi. Sarà presente la presidente della Regione, Alessandra Todde.

Oristano. Corone di fiori al Parco della Resistenza e al Centro giovani intitolato a Flavio Busonera impiccato per rappresaglia dai nazifascisti nel 1944. La commemorazione dei partigiani inizierà alle 10 nel Parco della Resistenza e proseguirà al Centro Giovani.

Sassari. L’appuntamento in piazza Garibaldi, da dove alle 9:30 partirà il corteo verso Palazzo Ducale con in testa il corpo bandistico “Luigi Canepa”. Qui i discorsi commemorativi saranno pronunciati dalla prefetta Grazia La Fauci, dal presidente della sezione sassarese dell’Anpi, Thomas Arras e dal sindaco Nanni Campus.

