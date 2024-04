Paura nel pomeriggio in piazza Is Maglias a Cagliari: per motivi in corso d’accertamento, un’auto parcheggiata vicino alle case ha preso fuoco.

A dare l’allarme i residenti. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto svuotare il veicolo per poter spegnere definitivamente le fiamme.

L’auto era piena di materiale (vestiti e oggettistica) che forse veniva venduto nel mercatino della piazza. Al momento le buste sono state lasciate fuori dal veicolo, in totale abbandono.

