I Carabinieri della Radiomobile hanno arrestato ieri sera per furto aggravato e ricettazione un 34enne algerino, residente a Quartu Sant’Elena, ed un 39enne marocchino domiciliato ad Iglesias. I militari sono intervenuti a seguito della denuncia da parte di un 19enne cagliaritano, il quale ha segnalato che aveva subito il furto di un telefono cellulare da parte di due uomini verosimilmente stranieri.

Sulla base delle descrizioni fornite dal derubato, i Carabinieri sono riusciti ad individuare in via Malta all’angolo con via Sassari i presunti autori del furto. Il 34enne, alla vista dei Carabinieri ha tentato di occultare un cellulare sotto un’auto parcheggiata e una volta recuperato dai militari è risultato essere quello sottratto al 19enne.

All’esito della perquisizione al 34enne sono state rinvenute due carte bancomat e un documento d’identità intestato ad altra persona del cui possesso non ha fornito alcuna giustificazione.

