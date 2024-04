Il Cagliari scende in campo con poca vivacità: il Genoa si impone per 3-0. A segno Thorsby, Frendrup e Gudmundsson.

Ranieri ha dovuto fare i conti con le tante defezioni degli ultimi giorni. E ha ricevuto risposte negative da coloro i quali sono stati chiamati a sopperire le assenze. Così il Cagliari si è trovata in balia di un Genoa più voglioso, più aggressivo, in grado di cogliere buone giocate per andare alla marcatura.

Neanche i cambi hanno giovato, segno che tutta la squadra è arrivata scarica mentalmente alla sfida.

La Partita.

Partita molto tattica in avvio, con le due squadre bloccate difensivamente. Per sbloccare la sfida serve uno squillo, e il Genoa lo fa al 18’: cross di Sabelli dalla destra, Thorsby stacca meglio di altri e insacca l’1-0. Passano dieci minuti, e i padroni di casa raddoppiano: assist di Vazquez per Frendrup che apre il piattone e batte Scuffet. Il Cagliari prova a reagire, l’incornata di Wieteska va alto. Retegui potrebbe trovare il tris ma va fuori misura.

Ci prova ancora una volta Thorsby di testa in avvio di secondo tempo, Scuffet respinge. Lapadula dà carica ai suoi, non inquadrando però la porta. Al 63’ arriva il tris genoano: errore di Obert, Gudmundsson ha gioco facile per il 3-0. Schiaccia troppo Azzi, il mancino va di poco a lato. Scuffet salva su Vitinha al 90’.

