Cala la mortalità in Sardegna, ma il totale dei decessi resta ancora sopra la media degli anni precedenti la pandemia di Covid.

Lo rivela l’Istat, che ha appena aggiornato il suo database sulla mortalità in Italia per gli anni 2015-2023.

Ma c’è di più. La provincia di Cagliari è quella coi dati peggiori in Italia, con il più sensibile aumento dei decessi tra 2021 e 2023 (+6,2%): l’unica col segno “più” assieme alle province di Bergamo (+3,6%), Verbano-Cusio-Ossola (+2,9%) e Terni (+0,7%). Per tutte le altre province italiane, invece, i decessi 2021-2023 sono in diminuzione.

Precisamente, secondo i dati Istat, nel 2023 nell’Isola sono decedute in totale 18.563 persone, contro le 20.524 del 2022, le 18.785 del 2021 e le 18.994 del 2020.

Cifre ben sopra (+10,3%) al periodo pre-pandemico. Nel 2019, infatti, i decessi totali nell’Isola furono 17.206 e l’anno ancora precedente 16.783, mentre la media degli anni 2015-2019 era di 16.836.

