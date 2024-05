Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Tempio dice addio ad una delle figure più carismatiche e artistiche della cittadina: Alessandro Achenza. Aveva 57 anni e da tempo era malato. Negli ultimi anni è stato l’anima del carnevale tempiese.

Il primo a ricordarlo sui social è stato Emiliano Deiana: “Le notizie come uno schiaffo. Oggi, con Alessandro, se ne va una persona bellissima, un artista straordinario, un amico carissimo”.

Quindi un lungo e commosso messaggio dall’amministrazione di Tempio, vergato dal sindaco Gianni Addis.

“Oggi è una giornata di lutto e di profondo dolore per la nostra città e per ciascuno di noi. Abbiamo avuto la grande fortuna di conoscerti, di averti come amico, di costruire insieme progetti preziosi e indimenticabili. La tua grande e raffinata cultura, mai ostentata ma sempre apprezzabile in ognuna delle tue tante iniziative, ha guidato molte delle scelte della nostra comunità e oggi vogliamo ringraziarti per averci permesso di guardare il mondo con i tuoi occhi. Grazie a te siamo stati a nostra volta curiosi e appassionati di saperi: prosa, poesia, teatro, danza, storia, tradizioni, costume. Con la gentilezza e la generosità intellettuale che ti ha sempre contraddistinto hai creato legami profondi e sinceri con noi, tuoi concittadini, con il tuo affezionato pubblico e con le tante persone che hai incrociato nel corso della tua purtroppo breve ma intensissima vita. […] Un dono e un esempio, che lascia oggi un grande e incolmabile vuoto, che rende Tempio orfana di un grande intellettuale, di un raffinato artista e di un amico sincero e indimenticabile”.

