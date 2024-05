Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Raimondo Cacciotto, candidato sindaco ad Alghero per il Campo Largo, incassa l’appoggio dei centristi per le elezioni comunali. Dunque sarà sfida a due con Marco Tedde per la conquista del Municipio.

Il candidato del polo centrista, Francesco Marinaro, appoggiato da Sardegna al Centro 20 Venti, Noi con Alghero e Riformiamo Alghero, ha fatto un passo indietro definitivo. Accordandosi così col Campo Largo.

Ecco dunque che l’ala moderata del centrodestra algherese, che negli ultimi cinque anni aveva sostenuto il sindaco Mario Conoci, ha deciso di opporsi definitivamente a Tedde. Vincendo le resistenze di Movimento 5 Stelle e Progressisti, inizialmente contrari.

