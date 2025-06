San Teodoro, risse e guida sotto effetto di alcol: aumentati i controlli

La Compagnia dei Carabinieri di Siniscola ha condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio nella notte tra sabato e domenica scorsi. Venti militari sono stati impiegati nei comuni di San Teodoro e Budoni, con l’obiettivo di prevenire il fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”, spesso correlate all’abuso di alcol e droghe da parte di conducenti che frequentano locali notturni e luoghi di aggregazione turistica.

I controlli si sono concentrati sulle principali arterie stradali in entrata e uscita dai due centri, includendo un prolungato posto di blocco sulla SS131 DCN in direzione Olbia. Questa operazione ha permesso di identificare e controllare oltre 70 conducenti. A seguito delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato quattro persone per guida in stato di ebbrezza, poiché sorprese con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Altre dieci persone sono state sanzionate amministrativamente per aver guidato con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. In un caso specifico, l’intera comitiva a bordo di un veicolo, appena uscita da un locale, non presentava alcun membro in condizioni di guidare a causa dell’assunzione di alcolici.

Un’attenzione particolare è stata rivolta anche ai luoghi più affollati e sensibili, come i dintorni delle discoteche, caratterizzati da una notevole presenza di avventori e turisti. L’obiettivo era contrastare il consumo di stupefacenti e prevenire liti violente. Durante le perquisizioni sul posto, due persone sono state denunciate per ingiustificato possesso di strumenti atti ad offendere, essendo state trovate in possesso di due coltelli a serramanico.

