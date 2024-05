Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

L’ormai imminente uscita ufficiale di Gianni Chessa e Piero Maieli dal Partito Sardo d’Azione potrebbe portare alla fine del gruppo sardista in Consiglio regionale. Infatti, la squadra dell’ex partito di governo rimarrebbe con il solo Alfonso Marras e non avrebbe i numeri per comporre un gruppo consiliare.

Marras sarebbe così dirottato al Gruppo Misto, dove è presente anche Alessandro Sorgia eletto con la Lega, ex alleato con cui però il Psd’Az ha deciso di rompere insieme a tutto il centrodestra. Chessa e Maieli invece, se la fuoriuscita dovesse essere confermata, passerebbero con il gruppo di Sardegna al Centro 20Venti-Udc.

