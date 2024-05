Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Il Comune di Nuoro continua ad essere sospeso: dopo l’ultimo Consiglio sembra chiaro che il sindaco Andrea Soddu non abbia più una maggioranza a sostegno.

Al momento, però, la situazione rimane in bilico. Dopo un Consiglio comunale fiume durato otto ore, Soddu ha evitato il voto sul bilancio di previsione, ritirando il punto all’ordine del giorno e aggiornando il Consiglio a data da destinarsi.

Nella stessa occasione però sono apparse chiare le sue difficoltà. È infatti passato il voto sul Documento di programmazione (Dup) con 9 voti a favore, di cui due del centrodestra. Il campo largo e il gruppo misto si è astenuto in blocco (11 persone) mentre il restante centrodestra ha espresso voto contrario.

Parecchio duro l’attacco del presidente del Consiglio, Sebastian Cocco, al sindaco Andrea Soddu.

“Avete bullizzato quella parte politica con cui eravate alleati da sette anni. Non c’era allora la mansuetudine di oggi, c’era la prepotenza dei numeri. Abbiamo sperato in un sussulto di dignità e fino a ieri sera abbiamo confidato di ricucire i fili con quella maggioranza in cui ci eravamo riconosciuti, ma non c’è stata nessuna disponibilità”.

