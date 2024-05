Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

All’interno del Salone Internazionale del Libro di Torino, si é tenuta la presentazione del libro “Ctm in viaggio da 130 anni, dal vapore all’elettrico”.

Ospiti nello stand della Regione Sardegna, alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas, I’autore Stefano Alfano, esperto di trasporti pubblici in Europa, ha presentato il libro con il contributo di Stefania D’Arista, responsabile relazioni esterne di CTM.

Una narrazione dal primo viaggio da Cagliari a Quartu Sant’Elena del 1893 fino alla nuova era dell’elettrificazione. La pubblicazione è edita da Giorgio Ariu della GIA edizioni, casa editrice indipendente sarda.

Il Presidente di CTM Carlo Andrea Arba, presente all’evento ha aggiunto “siamo ancora in viaggio verso un futuro sostenibile. Entro il 2026, l’80 per cento della flotta sarà elettrica. Siamo in attesa di circa 50 mezzi elettrici entro quest’anno. Il nostro viaggio proseguirá anche con i mezzi ad idrogeno”.

