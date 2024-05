Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Massimo Zedda rilancia la sua candidatura a sindaco da Pirri. All’ex Vetreria, all’avvio della campagna elettorale del centrosinistra cittadino, l’ex sindaco ha parlato davanti a circa 500 persone festanti.

“Faremo grandi cose” promette Zedda. Non solo grandi opere, come la proposta di un collegamento tra aeroporto e porto. Ma anche il ripristino dell’ordinaria amministrazione che, denuncia, è mancata in questi ultimi cinque anni.

Nelle due ore di discorso, a cui si sono aggiunti i contributi di esponenti delle liste a suo sostegno, Zedda ha spaziato. Dalla chiusura dei cantieri al rilancio delle attività economiche, fino alla pulizia e alla risoluzione delle problematiche sorte fin qui. Imperativo: rilanciare Cagliari.

Si è lasciato andare anche a qualche stoccata verso Alessandra Zedda. “La coalizione che la sostiene è la stessa che ha governato Cagliari negli ultimi cinque anni. E lei si ripropone con la Lega. Sapete cosa significhi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it