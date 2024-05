Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Dalle 15 del 17 maggio 2024 la scuola primaria e dell’infanzia di via Meilogu “San Michele” chiuderà per disinfestazione contro le blatte. Al lavoro gli operatori della ProService che per svolgere in sicurezza l’intervento chiuderanno i locali per 48 ore.

Il provvedimento è stato adottato con Ordinanza n.46 firmata dalla Commissaria Straordinaria del Comune di Cagliari. Prima della riapertura, dovranno essere effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali disinfestati.

