Perdono posizione l’Università di Cagliari e quella di Sassari nella nuova classifica stilata dal Center World University Ranking (Cwur) sulla base dell’analisi di 20mila atenei in tutto il mondo.

L’Ateneo cagliaritano si trova quest’anno al 641esimo posto, mentre quello sassarese al 980esimo.

Nel 2023, Cagliari era al 626esimo posto e nel 2022 aveva toccato il 615esimo. Nella graduatoria nazionale, l’Università del capoluogo sardo è al 32esimo posto (258esimo nella classifica europea) e 606esimo posto per quanto riguarda la Ricerca, per un punteggio totale di 73.

Non va meglio per l’Ateneo di Sassari, che l’anno scorso era alla 960esima posizione, mentre nel 2022 era 954esima. L’Ateneo turritano è alla posizione numero 47 in Italia e 371esimo in Europa. Per quanto riguarda la Ricerca, Sassari si piazza al 933esimo posto, con un punteggio complessivo di 70,6.

A livello mondiale resta in vetta alla classifica l’Università di Harvard, seguita dal MIT (Massachusetts Institute of Technology) e Standford, mentre Cambridge è quarta e Oxoford quinta.

