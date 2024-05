Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Vergogna a Roma: come denunciato dalla figlia Bianca, la tomba di Enrico Berlinguer è stata vandalizzata. Ignoti hanno distrutto parte dei vasi e dell’aiuola attorno.

“Un atto vigliacco e ignobile, è la seconda volta in un mese” descrive la giornalista di Rete 4 sui social. “Nei quarant’anni dalla morte di papà, la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto”.

Solidarietà a Bianca Berlinguer da parte di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

“La tomba di Enrico Berlinguer è stata nuovamente vandalizzata. È un gesto vigliacco e ignobile. Ma che ci motiva ancora di più a portarne avanti la memoria, a 40 anni dalla sua scomparsa”

