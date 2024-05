La campagna antincendio in Sardegna è partita il primo maggio quest’anno, con un mese di anticipo. “Questo in funzione della criticità metereologica che stiamo vivendo, dovuta al cambiamento climatico” ha spiegato oggi l’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi presentando i numeri messi in campo.

La flotta di mezzi aerei però scende, con gli elicotteri che da 11 del 2023 passano ad appena 5. Elicotteri leggeri, con una capacità di carico di 900 litri, che saranno però coadiuvati da due Superpuma con capacità di 4mila litri, più pesanti, in grado di volare anche con il forte vento e di trasportare uomini. Inoltre ci sarà anche un elicottero dei Vigili del fuoco e 3 Canadair in arrivo da Roma (cui se ne potrebbe aggiungere un altro o un elitanker).

“Sono mezzi altamente performanti che hanno dimostrato una capacità e un’efficacia di spegnimento degli incendi decisamente superiore a quella degli elicotteri più leggeri”, ha spiegato Laconi sui Superpuma. Per l’assessora non si tratta di numeri, ma di “capacità di carico e qualità delle performance dei mezzi”.

A terra invece a disposizione 1.130 mezzi, quasi 7mila uomini di tutti gli enti coinvolti (Corpo forestale, Forestas, vigili del fuoco, volontari e barracelli), oltre a quasi 2.700 vedette. La dotazione è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa dall’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi e dai vertici delle agenzie coinvolte (Corpo forestale, Forestas e Arpas).

