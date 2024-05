Enrico Ciotti ha sciolto le riserve: alle elezioni Comunali di Cagliari 2024 sosterrà Massimo Zedda. Dopo il passo indietro dei giorni scorsi, c’era attesa per capire che scelta avrebbe fatto uno dei possibili candidati a sindaco della prima ora.

“Seppure non sia io il candidato sindaco del centrosinistra, continuerò a dare il mio contributo per realizzare una Cagliari solidale, sostenibile e competitiva. Sosterrò il candidato sindaco Massimo Zedda e le forze politiche della coalizione con lo stesso impegno e con lo stesso entusiasmo che nei mesi scorsi mi avevano portato a chiedere le primarie. Per dare maggior forza e continuità alle iniziative che intendo organizzare ho costituito nei giorni scorsi l’associazione di cultura politica ‘Passo Nuovo’ che, auspico vivamente, possa alimentare il confronto di idee e competenze e promuovere un’ampia partecipazione delle persone al governo delle nostre comunità”.

È quanto afferma Ciotti in una nota.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it