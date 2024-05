Delle sei squadre ancora in lotta per la salvezza, solo quattro raggiungeranno l’obiettivo: secondo i bookmakers, il Cagliari alla fine si salverà.

A salutare la massima divisione italiana per finire in Serie B sarà molto probabilmente il Sassuolo: gli analisti di Planetwin365 e Betflag hanno poca fiducia nei neroverdi, attualmente penultimi, la cui retrocessione oscilla tra 1,10 e 1,15.

Qualche chance in più per l’Empoli, al momento in diciottesima piazza e proposto a 1,70. La discesa in Serie B del Frosinone è invece offerta a 2,75.

Verso una permanenza in massima serie, invece, Cagliari e Udinese: per i sardi la retrocessione si gioca a 4,35, mentre per i friulani paga 6 volte la posta. Chi invece potrà presto festeggiare è il Verona: i veneti in B sono infatti offerti a 23.

