Fratelli d’Italia cavalca l’onda di polemica contro lo staff della presidente Alessandra Todde. Lo fa attraverso le parole del consigliere Fausto Piga, che chiede la cancellazione della norma voluta dal centrodestra.

“La Todde e il movimento cinque stelle per anni hanno fatto la morale al centrodestra. Ora se sono coerenti agiscano di conseguenza: cancellino la legge sugli staff approvata nella scorsa legislatura oppure chiedano scusa ai cittadini per averli presi in giro con demagogie e populismo al solo fine di accrescere il consenso elettorale”.

Piga mette in guardia la Todde. “Non pensi a giochi di prestigio riducendo eventualmente il numero dei nominati per provare a lavarsi la coscienza con i sardi”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it