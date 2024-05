Intorno alle 15 i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti sulla statale 131, al km 200, per un incidente stradale.

Per cause da accertare un’auto si è ribaltata sulla carreggiata, all’altezza del bivio per Muros Cargeghe.

Ferito il conducente, trasportato all’ospedale civile di Sassari. La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e bonificato l’area.

Sul posto anche Polizia Stradale e Anas.

