Scatta la denuncia per l’esecuzione del gatto Nutellino, l’animaletto di quartiere ucciso a Sedini qualche giorno fa dalla furia di un uomo che lo ha preso a bastonate.

L’ufficio legale di LNDC Animal Protection si è messo in moto per fare giustizia e l’associazione ha sporto denuncia per il reato di uccisione di animali aggravato dai motivi abbietti e futili. “Faremo tutto quello che è in nostro potere perché sia fatta giustizia e perché cose del genere possano man mano non accadere più” afferma la presidente Piera Rosati.

“È altrettanto preoccupante che tutte le persone che hanno assistito a questa esecuzione pubblica non abbiano fatto nulla, sono sconvolta anche dal mancato intervento dei presenti che forse avrebbe evitato questo drammatico epilogo”.

“Alcuni cittadini sembrano non essere minimamente toccati da ciò che sta succedendo nel nostro Paese, ma anzi i casi si ripetono, le uccisioni si ripresentano, la vita degli animali sembra non avere un briciolo di valore per molte persone, come dimostra la morte di Nutellino”.

