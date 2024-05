Un gatto nero, noto come “Nutellino“, è stato brutalmente ucciso davanti a tutti a Sedini. Una scena incresciosa, che ha suscitato sconcerto nella comunità sassarese. Per il responsabile è in arrivo una denuncia per uccisione di animali: rischia fino a due anni di carcere.

A rendere noto l’accaduto sono stati alcuni commercianti che stavano animando il mercatino in piazza Deffenu.

Il fatto sarebbe accaduto proprio davanti ai loro occhi: un uomo ha rincorso il gatto con un bastone e lo ha percosso con ferocia fino ad ucciderlo. Ai presenti avrebbe giustificato l’orrore dicendo che l’animale fosse “entrato nella casa sbagliata“.

