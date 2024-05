La neo presidente Anci, Daniela Falconi, ha le idee ben chiare sui temi che caratterizzeranno il suo mandato.

“Lavorare subito con la Regione per rendere strutturale il Fondo Unico per i Comuni, ma poi soprattutto aggredire, insieme alle istituzioni regionali, i problemi che attanagliano i nostri cittadini. Noi siamo il primo baluardo verso di loro: sanità, scuola, trasporti e Abbanoa, queste sono solo alcune delle emergenze che i sardi vivono quotidianamente”.

La guida dell’associazione va a un comune delle zone interne, un comune montano come Fonni.

“Ciò vuol dire che anche questi comuni possono non solo rappresentare tutti, ma possono davvero rappresentare anche una risorsa. Di solito i comuni montani vengono visti, perché sono difficili da raggiungere, come quasi un peso per i bilanci regionali. Noi vogliamo far capire che tutti i comuni sono delle opportunità e sono delle risorse”.

