Tanta curiosità a Montevideo per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è atterrato nel suo paese in attesa di iniziare gli impegni in Copa America, ricevendo l’accoglienza dei tanti giornalisti presenti che gli hanno chiesto anche del suo passaggio agli arabi dell’Al Qadsiah dopo cinque anni di Cagliari.

“Ho passato cinque anni stupendi a Cagliari, con momenti diversi, brutti e belli” ha detto El Leon. “L’ultimo giorno la gente mi ha dato una carica tremenda e sono stato molto felice di questo. Ora inizio una nuova esperienza per la mia carriera, un progetto interessante con un gruppo di persone spagnole”.

Poi la dichiarazione d’amore per i rossoblù: “Ho avuto opzioni in Italia, però dopo 5 anni al Cagliari sarebbe stato difficile giocare lì per un’altra squadra”.

