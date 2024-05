La Dinamo Banco di Sardegna ha comunicato ufficialmente di aver sottoscritto un contratto biennale con Mattia James Udom. Ala forte, classe 1993, 2 metri per oltre 100 kg, negli ultimi due anni in forza a Trento. Nativo di Bagno a Ripoli alle porte di Firenze ma di papà nigeriano e madre francese di Parigi.

Dopo tutto il percorso nelle giovanili della Mens Sana Siena e l’aver toccato da vicino il gruppo che vinse tutto, Udom ha vissuto delle esperienze importanti con Agrigento e Biella. Ma il vero step di crescita lo ha vissuto a Verona nel triennio 2017-2020. Lì ha costruito le basi per salire di categoria, prima nel biennio di Brindisi, poi nell’ultima esperienza di Trento dove ha giocato anche l’Eurocup.

“Sono molto contento di aver firmato per Sassari e sono grato per l’opportunità che mi è stata data di poter giocare in una squadra come la Dinamo. Non vedo l’ora di iniziare a combattere” ha commentato il cestista.

