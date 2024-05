Un decesso e un ferito grave. È questo il bilancio di un fatale incidente avvenuto poco prima dell’una di questa notte sull’ex 125, in territorio di Muravera.

Il sinistro ha coinvolto un motociclo Yamaha RJ07 600, che viaggiava in direzione Muravera proveniente dalla località San Giovanni. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha perso aderenza affrontando una curva a velocità elevata, scivolando per diverse decine di metri, urtando la base di un cartello stradale e terminando la corsa in un campo.

A bordo del motociclo vi erano due persone. Il passeggero, un giovane di 30 anni residente a Muravera, ha subito gravi lesioni ed è deceduto sul posto alle ore 01:50, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Non si esclude la possibilità che viaggiasse senza casco. Il conducente, un uomo di 48 anni anch’egli residente a Muravera, è stato inizialmente trasportato presso l’ospedale San Marcellino di Muravera e successivamente trasferito al Santissima Trinità di Cagliari. Attualmente, non è in pericolo di vita. Il motociclo è stato posto sotto sequestro e affidato al soccorso stradale.

Al termine dei rilievi, è stata contestata la violazione dell’articolo 141, commi 3 e 8 del Codice della strada, per circolazione a velocità non commisurata alle condizioni ambientali. Come previsto dalle normative, verranno effettuati accertamenti tossicologici nei confronti del conducente.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la rimozione del corpo e la restituzione della salma ai familiari.

