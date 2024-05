La Sardegna è terza in Italia per spiagge a misura di bambini.

Tra le caratteristiche: una spiaggia comoda e con lo spazio adeguato fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato; un mare calmo, pulito, in cui l’acqua non diventi subito troppo alta, per un bagno in sicurezza; assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione; aree divertimento, per grandi e piccoli.

Sono 155 in totale le spiagge itaiane che hanno ricevuto la Bandiera verde per la stagione estiva del 2024.

In Sardegna, sono state selezionate: Alghero (Sassari) 2009; Bari Sardo (Ogliastra) 2010; Cala Domestica (Carbonia- Iglesias) 2010; Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio) 2010; Carloforte – Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias) 2010; Castelsardo-Ampurias (Sassari) 2012; Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano) 2010; La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio) 2012; Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro) 2010; Oristano – Torre Grande (Oristano) 2015; Poetto (Cagliari) 2012; Quartu Sant’Elena (Cagliari) 2012; Santa Giusta (Oristano) 2016; San Teodoro (Nuoro) 2008; Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio) 2012; Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra) 2016.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it