Immagini critiche arrivano dagli alloggi Area nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari. A riportarle è la consigliera comunale uscente Anna Puddu: un invalido, a causa dell’ascensore rotto, è costretto a salire le scale con le braccia per raggiungere casa.

“Questo succede nel Quartiere di Sant’Elia negli alloggi Area, Si è fermato l’impianto elevatore del condominio. Un condominio composto da sei inquilini di cui 3 invalidi ed uno di essi è su sedia a rotelle (senza una gamba), operato più volte al cuore, diabetico e dializzato. Gli inquilini hanno sostituito Area prendendosi in tanti anni carico di tutte le spese dell’impianto, anche di manutenzione straordinaria. Ora la situazione è questa perché l’importo richiesto per riparare l’ascensore è troppo elevato e gran parte dei condomini non ha disponibilità economica, con redditi molto bassi o nulli”.

Puddu, esponente dei Progressisti e da anni al fianco delle persone più fragili, fa un appello alla politica. “Queste persone devono uscire di casa per fare terapie indispensabil e la Regione dovrebbe intervenire immediatamente in tutela dei soggetti fragili, realizzando gli interventi di competenza!!! Restituiamo dignità alle persone perché situazioni come questa non si verifichino mai più”.

