Ancora una volta il Coldiretti Sardegna Rally Village è da record. Raggiunti i 101 metri e 80 centimetri per la seada più lunga del mondo e sgretolato il precedente record dello scorso anno, appartenente sempre al Coldiretti Village, ma a Olbia.

60 chili di semola di grano Cappelli del Molino Sulis di Samugheo e 40 chili di formaggio tra vaccino e pecorino dell’agriturismo Pittinuri, di Santa Caterina in provincia di Oristano, cotti in un grande pentolone con oltre 50 litri di olio di Cuglieri. Il tutto con una colata di oltre 25 chili di ottimo miele dell’azienda ‘Mieleggiando’ di Giandomenico Pinna di Dualchi.

La misurazione a opera dei vertici di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba, con i rappresentanti dei territori dell’associazione nella splendida cornice dei 30 stand della Coldiretti che in quattro giorni ha portato in scena ad Alghero tanti eventi.

Per produrre e cuocere la seada più lunga del mondo ci sono volute le mani dell’agriturismo ‘La Corte del Cacciatore’ di Mario Andrea Puggioni, di Sassari, con l’ausilio in totale di 20 persone.

“Questo record non è solo un momento organizzato all’interno del nostro villaggio al rally per intrattenere i tanti curiosi che si sono avvicinati, oggi e in tutti i giorni dell’evento, nel nostro spazio, ma vuole rappresentare anche un messaggio per ricordare quanto sia importante difendere le eccellenze della nostra tradizione fatte con prodotti interamente sardi dei nostri bravissimi produttori” sottolineano il presidente e direttore Coldiretti, Battista Cualbu e Luca Saba.

