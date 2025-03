Cagliari punta forte sulla Cultura: a disposizione 914 mila euro

L’amministrazione comunale di Cagliari ha presentato i bandi sui contributi per le attività culturali in città. Obiettivo: promuovere l’avvio di nuove iniziative e sostenere le realtà cittadine consolidate. Per questo sono stati stanziati maggiori fondi rispetto al 2023.

Saranno di 914.000 euro i contributi per le attività di animazione e di spettacolo per il 2025. Ma il sindaco Massimo Zedda ha messo sul piatto la possibilità di incrementare ulteriormente i finanziamenti.

“La promozione e il sostegno delle attività culturali e di spettacolo in città è compito fondamentale per la nostra Amministrazione: con i contributi annuali puntiamo a favorire anche la nascita di nuove iniziative” ha sottolineato l’assessora alla Cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe.

Proposito condiviso anche dalla presidente della Commissione Cultura Marta Mereu: “Il lavoro svolto, per quanto non semplice, è motivo di grande soddisfazione: si è tenuto conto delle esigenze delle rassegne e delle attività più piccole, ma anche di quelle più strutturate, le manifestazioni in corso da anni che ormai caratterizzano Cagliari a livello nazionale”.

Nonostante i tagli del governo nazionale, verranno destinati 400.000 euro ai contributi annuali per le attività culturali e per gli spettacoli in città, 264.000 euro per quelli triennali. In più, l’impegno di un ulteriore stanziamento di 250.000 euro per il finanziamento dei progetti triennali.

“Siamo a buon punto con la programmazione estiva: abbiamo già un ricco cartellone di concerti, in programma alla Fiera. Abbiamo stanziato le risorse per restituire alla città luoghi di spettacolo come l’Auditorium di piazza Dettori, il Teatro civico di Castello e l’Anfiteatro romano” ha aggiunto il sindaco Zedda.

