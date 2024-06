“In questo momento c’è una richiesta di autorizzazioni superiore di oltre dieci volte il tetto stabilito da Stato ed Europa, energia che non viene neppure sfruttata dai sardi”. Così la presidente regionale, Alessandra Todde, durante la trasmissione radiofonica “L’Attimo Fuggente” di Giornale Radio.

“È ancora più incredibile che tutti questi progetti non potrebbero nemmeno essere esportati, perché anche considerando tutte le infrastrutture che si stanno costruendo, non basterebbero per portare fuori tutto il quantitativo di energia”, ha aggiunto dopo che ieri si è rivolta direttamente al governo riguardo la bozza di decreto sulle Aree idonee, parlando di “presa in giro” per l’Isola.

“Quello che sta succedendo in Sardegna è pura speculazione – ha concluso – Non abbiamo voce in capitolo dal punto di vista paesaggistico e urbanistico. Io e la mia maggioranza siamo assolutamente favorevoli alla transizione ecologica, ma come e dove mettere le pale eoliche e i fotovoltaici lo vogliamo decidere noi”.

