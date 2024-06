Saranno celebrati domani 5 giugno, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna Arresi i funerali di Stefano Pistis, il militare di morto ieri a 45 anni nell’incidente sulla statale 131 all’altezza di Tramatza. Il rito sarà officiato da monsignor Sergio Siddi, vicario generale dell’Ordinariato Militare per l’Italia, che sarà assistito dal cappellano militare del 3° reggimento bersaglieri, padre Antonio Atzeni.

Per quanto riguarda le condizioni di salute del conducente del mezzo blindato Lince che si è ribaltato, dal Brotzu filtra ottimismo. Roberto Calaresu resta ricoverato, vigile, ed è molto scosso per l’accaduto. Secondo i medici ha riportato ferite guaribili in 30 giorni e a breve sarà dimesso. La causa dell’incidente sembra riconducibile allo scoppio di uno pneumatico.

