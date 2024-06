“Ogni anno, nei campi di Sa Duchessa, viene organizzato un festival che, spesso, manca di rispetto verso i residenti e le norme del vivere civile”. Così il candidato sindaco di Cagliari, Giuseppe Farris, in un duro post sui social si scaglia contro l’organizzazione di Ateneika. La nota manifestazione sta causando da tempo il malcontento dei residenti e ormai la vicenda è diventata materia per la campagna elettorale.

“Questo avviene con le deroghe rilasciate dall’amministrazione per superare i limiti di inquinamento acustico urbano, permettendo così di sforare orari e decibel senza controllo, rendendo difficile una vita normale ai malcapitati che abitano in prossimità dell’area” spiega Farris.

“Se un disagio limitato a un giorno preciso, magari con un prolungamento dell’orario in un prefestivo, può essere accettabile, è invece ingiustificato che tali disagi si protraggano per un’intera settimana, come nel caso specifico”. E conclude: “CiviCA2024 e il candidato sindaco Giuseppe Farris si impegnano a ristabilire il rispetto dei limiti legali per l’inquinamento acustico, preservando così la convivenza civile”.

