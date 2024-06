Il Monza piomba su Marco Baroni dopo i tentennamenti su Alessandro Nesta. Sarebbe in corso un incontro con Adriano Galliani per ragionare sulla possibilità che diventi il successore di Palladino in panchina.

Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, il Cagliari non resterà a guardare. Anzi è pronto a rilanciare visto che l’ex tecnico del Verona ha dato un primo apprezzamento al progetto rossoblù.

Nel corso delle prossime ore il presidente Tommaso Giulini chiederà un incontro da svolgersi a Milano.

