Non si placa la polemica tra l’assessora regionale al Lavoro, Desiré Manca, e Daniela Falconi, presidente Anci. In particolare dopo la mancata riunione sui centri per l’impiego, con le due parti che si rimpallano la responsabilità.

“La Presidente dell’Anci Sardegna, Daniela Falconi, dovrebbe fare lo sforzo di informarsi prima di accusare un assessore regionale di dire falsità. Chi rappresenta i Comuni dovrebbe parlare con dati alla mano e leggere con attenzione le note stampa. Gli uffici dell’assessorato del Lavoro erano e sono a disposizione per fornire alla Falconi tutta la documentazione che attesta la ricezione del nostro invito da parte dei sindaci coinvolti nel progetto. Piuttosto, ritengo che di fronte ad una richiesta di collaborazione che questo assessorato ha rivolto ai sindaci coinvolti nel progetto di riorganizzazione dei Centri per l’impiego, proprio Anci, avrebbe dovuto chiamare i nostri uffici. Alla luce delle false accuse ricevute da parte della Presidente, attendo formali scuse”.

Questa la replica dell’assessora del Lavoro alla Presidente dell’Anci Sardegna in merito alla nota stampa diffusa dall’Anci in serata.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it