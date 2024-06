Massimo Zedda e la coalizione che lo sostiene hanno scelto, per la chiusura della campagna elettorale, una colorata e vivace piazza Garibaldi.

Sono intervenuti la presidente della Regione Alessandra Todde, la candidata alla presidenza della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca, i rappresentanti delle 10 liste a sostegno della coalizione di centrosinistra.

Il duo Massimiliano Medda-Massimo Lorrai ha preceduto l’intervento finale di Massimo Zedda. Il candidato sindaco, dopo i ringraziamenti, ha toccato temi internazionali, europei, nazionali, del presente e del futuro della città di Cagliari – città di pace crocevia di scambi culturali e commerciali, finestra aperta sull’Europa e il Mediterraneo.

“Siamo pronti a partire dalla necessità di dare risposte al bisogno di salute, cure e assistenza sociale; promuovere lo sviluppo economico e la crescita, garantire la riapertura degli asili nido, realizzare politiche attive sull’istruzione e la conoscenza, intervenire sull’edilizia convenzionata e popolare, garantendo il diritto allo studio e i diritti civili, la manutenzione di strade e marciapiedi. Ridiamo alla città un buon governo”.

“Opereremo fin da subito in sintonia con l’amministrazione regionale per dare risposte concrete e puntuali alla nostra città – continua il candidato alla guida del Comune di Cagliari – . Il nostro impegno sarà quotidiano in modo tale che azione dopo azione, provvedimento dopo provvedimento, possa crescere un senso di appartenenza e di orgoglio per questa splendida città, perché tra 5 anni possa essere ancor più bella, attrattiva, aperta, con minor conflittualità nella convivenza nei quartieri storici tra chi vive e chi opera. Non dobbiamo limitarci a trattenere le nostre ragazze e i ragazzi con occasioni di lavoro, ma determinare il ripensamento in tante e tanti, che abbiamo perso e che stanno provando e cercando un percorso di realizzazione altrove, aiutandoli a ritornare”.

Infine un appello al voto anche per le giovani e i giovani che voteranno per la prima volta, l’8 e il 9 giugno per le amministrative, la Municipalità di Pirri e le europee.

