A Carbonia l’ultimo saluto a Sara Pau, la ricercatrice dell’Università di Cagliari deceduta a soli 38 anni a causa di un male incurabile.

Pau era una ricercatrice Uniss nel campo dell’economia pubblica e docente di statistica in un corso di laurea magistrale. Faceva parte della generazione Erasmus, esperienza che ha profondamente segnato il suo percorso di crescita e che l’ha portata a vivere dei periodi di studio e lavoro in diverse città europee. A Carbonia aveva ricoperto il ruolo di presidente del comitato di quartiere di Is Gannaus.

Nel 2021 si era candidata alle elezioni comunali di Carbonia nelle file del partito di Articolo 1, risultando la prima dei non eletti.

“La nostra città perde una delle sue figlie migliori. Una ragazza che, dopo essersi brillantemente laureata in Economia, stava intraprendendo con successo la carriera da ricercatrice universitaria, sovente abbinata a un forte impegno civico, sociale e politico. Pur avendo sempre avuto una vocazione internazionale e un’apertura cosmopolita, Sara era al contempo attenta alle vicende della comunità di Carbonia, di cui è stata non soltanto un’acuta osservatrice, ma anche una protagonista attiva” è stato il commento dell’amministrazione comunale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it