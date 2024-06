Questa mattina, durante le ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia, gli agenti della Security dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una famiglia di turisti di Faenza, in partenza per Civitavecchia, con al seguito un carico di pietre prelevate dalle spiagge di San Teodoro.

Si tratta di due sassi di grandi dimensioni più alcuni di piccola taglia, che son stati rinvenuti all’interno di due sacchi nel bagagliaio dell’auto e immediatamente segnalato alla sezione operativa territoriale dell’Agenzia delle dogane, che ha sequestrato il “bottino” delle vacanze e denunciato i responsabili.

